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ул. Орловская д.35 к.2

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  • Салон эротического релакса

    БАРСУКЪ - лучший эротический релакс в Тюмени

    В салоне "Барсукъ" вы сможете снять напряжение и получить неповторимый экстаз от самых горячих гуру эротического релакса.
    К вашим услугам удобный паркинг, отдельные комнаты для уединения и горячие ручки настоящих профессионалов. Мы ждем Вас уже сегодня!

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Коротко о главном

О нашем салоне

Эротический салон "Барсукъ"

    Салон эротического массажа «БАРСУКЪ» - это то место, где ваши тайные желания воплотятся в жизнь. Непревзойденные волшебницы эротического салона класса «Люкс» создадут магию и подарят ни с чем не сравнимое удовольствие. Если вы мечтаете о девушках с обложки мужских журналов, они уже ждут вас и готовы исполнить свои волшебные эропрограммы.

    Откройте для себя потайную дверь в мир незабываемых ощущений вместе с самыми страстными и раскрепощенными девушками города.

    

    

Незабываемые эмоции

Наши программы

    • Image Name
      Соблазн

      Глубокая связь и страстная любовь между мужчиной и женщиной — это вечное искусство.

      Длительность 60 минут

      Стоимость 12000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Танец огня и воды

      Окунитесь в мир сказочных ощущений, где искусный мастер подарит вам невероятный массаж, лаская каждый сантиметр вашего тела

      Длительность 60 минут

      Стоимость 6000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Восточная страсть

      Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.

      Длительность 60 минут

      Стоимость 7000 руб.

      Записаться
    • 12
      Двойной экстаз
      Для тех, кто ищет глубокие и насыщенные впечатления, наши мастера предоставляют возможность погрузиться в двойное удовольствие.

      Длительность 70 минут

      Стоимость 13000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Ангел и демон
      Это уникальная программа, которая предоставит Вам возможность погрузиться в два абсолютно разных мира.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 20000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Бескрайнее наслаждение

      Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 10000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Соблазн

      Глубокая связь и страстная любовь между мужчиной и женщиной — это вечное искусство.

      Длительность 60 минут

      Стоимость 12000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Танец огня и воды

      Окунитесь в мир сказочных ощущений, где искусный мастер подарит вам невероятный массаж, лаская каждый сантиметр вашего тела

      Длительность 60 минут

      Стоимость 6000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Восточная страсть

      Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.

      Длительность 60 минут

      Стоимость 7000 руб.

      Записаться
    • 12
      Двойной экстаз
      Для тех, кто ищет глубокие и насыщенные впечатления, наши мастера предоставляют возможность погрузиться в двойное удовольствие.

      Длительность 70 минут

      Стоимость 13000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Ангел и демон
      Это уникальная программа, которая предоставит Вам возможность погрузиться в два абсолютно разных мира.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 20000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Бескрайнее наслаждение

      Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 10000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Соблазн

      Глубокая связь и страстная любовь между мужчиной и женщиной — это вечное искусство.

      Длительность 60 минут

      Стоимость 12000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Ангел и демон
      Это уникальная программа, которая предоставит Вам возможность погрузиться в два абсолютно разных мира.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 20000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Бескрайнее наслаждение

      Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 10000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Госпожа
      Только представьте: вы оказываетесь полностью в руках (и не только) своей повелительницы. Она унижает вас, подчиняет себе, доминирует и распоряжается вашим телом.

      Длительность 100 минут

      Стоимость 23000 руб.

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    • Image Name
      Калигула

      Программа для тех, кто привык получать максимум удовольствия, даже если ограничен во времени.

      Длительность 90 минут

      Стоимость 17000 руб.

      Записаться
    • 12
      Двойной экстаз
      Для тех, кто ищет глубокие и насыщенные впечатления, наши мастера предоставляют возможность погрузиться в двойное удовольствие.

      Длительность 70 минут

      Стоимость 13000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      Жгучий админ

      Если вас непреодолимо влекут тайны чарующих соблазнительниц из нашего клуба, но вы не уверены, что готовы зайти слишком далеко, для вас есть пробный лайтовый вариант.

      Длительность 60 минут

      Стоимость 10000 руб.

      Записаться
    • Image Name
      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

      Фантазии каждого гостя индивидуальны. И если ваши пристрастия выходят за пределы любой нашей стандартной программы, вы смело можете дополнить ее под себя.

      Длительность

      Стоимость 1000 руб.

      Записаться
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Лучшие мастера салона

Отзывы о нас

  • photo_2024-03-11_13-50-33
    Сафи, 24 года

    Вернусь еще!

  • photo_2024-03-11_13-50-33
    Сафи, 24 года

    Девушка огонь. Время с ней летит незаметно. Красивая, умная и очень талантливая.

  • photo_2024-03-11_13-50-33
    Сафи, 24 года

    Активная и раскрепощенная, вытворяет такие штуки...

  • Instagram post – 15-2
    Адель, 22 года

    Супер детка!

  • photo_2024-03-06_12-22-21
    Илина, 19 лет

    всё девочки очень классные, красивые.

Коротко о главном

О салоне

Наши мастера салона всегда к Вашим услугам

    Опытные мастера салона «БАРСУКЪ» готовы снять напряжение самыми страстными способами. Переступив порог нашего эротического салона, вы попадете в нежные ручки наших девушек, которые с первых минут заставят вас забыть обо всем. Магические программы в исполнении эротичных массажисток позволят вам с головой окунуться в мир незабываемого наслаждения.

    Наши девушки устроят для вас настоящий праздник! После сеанса релаксации вы почувствуете невероятный прилив сил и желания. Можете не сомневаться - ваша уверенность в себе взлетит до небывалых высот.

Фото салона

Интерьер

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Как нас найти

Где мы находимся?

Image Name +7 932 624 15 55
ул. Орловская д.35 к.2

Работаем круглосуточно и без выходных

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