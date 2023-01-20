ул. Орловская д.35 к.2
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Салон эротического релакса
БАРСУКЪ - лучший эротический релакс в Тюмени
В салоне "Барсукъ" вы сможете снять напряжение и получить неповторимый экстаз от самых горячих гуру эротического релакса. К вашим услугам удобный паркинг, отдельные комнаты для уединения и горячие ручки настоящих профессионалов. Мы ждем Вас уже сегодня!Записаться
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Лучшие мастера салона
Наши мастера релаксации
- Сафи, 24 года Рост: 165 см.Размер груди: 1
- Кейт, 19 лет Рост: 170 см.Размер груди: 3
- Адель, 22 года Рост: 164 см.Размер груди: 3
- Ксюша, 20 лет Рост: 167 см.Размер груди: 3
- Полина, 22 года Рост: 169 см.Размер груди: 2
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Коротко о главном
О нашем салоне
Эротический салон "Барсукъ"
Салон эротического массажа «БАРСУКЪ» - это то место, где ваши тайные желания воплотятся в жизнь. Непревзойденные волшебницы эротического салона класса «Люкс» создадут магию и подарят ни с чем не сравнимое удовольствие. Если вы мечтаете о девушках с обложки мужских журналов, они уже ждут вас и готовы исполнить свои волшебные эропрограммы.
Откройте для себя потайную дверь в мир незабываемых ощущений вместе с самыми страстными и раскрепощенными девушками города.
Незабываемые эмоции
Наши программы
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- Соблазн
Глубокая связь и страстная любовь между мужчиной и женщиной — это вечное искусство.
Длительность 60 минут
Стоимость 12000 руб.
- Танец огня и воды
Окунитесь в мир сказочных ощущений, где искусный мастер подарит вам невероятный массаж, лаская каждый сантиметр вашего тела
Длительность 60 минут
Стоимость 6000 руб.
- Восточная страсть
Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.
Длительность 60 минут
Стоимость 7000 руб.
- Двойной экстазДля тех, кто ищет глубокие и насыщенные впечатления, наши мастера предоставляют возможность погрузиться в двойное удовольствие.
Длительность 70 минут
Стоимость 13000 руб.
- Ангел и демонЭто уникальная программа, которая предоставит Вам возможность погрузиться в два абсолютно разных мира.
Длительность 90 минут
Стоимость 20000 руб.
- Бескрайнее наслаждение
Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.
Длительность 90 минут
Стоимость 10000 руб.
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- Соблазн
Глубокая связь и страстная любовь между мужчиной и женщиной — это вечное искусство.
Длительность 60 минут
Стоимость 12000 руб.
- Танец огня и воды
Окунитесь в мир сказочных ощущений, где искусный мастер подарит вам невероятный массаж, лаская каждый сантиметр вашего тела
Длительность 60 минут
Стоимость 6000 руб.
- Восточная страсть
Весь мир гоняется за цветением японской вишни, которая распускается на 7 дней в году. А наши гости могут наслаждаться благоухающими цветущими вишенками круглый год.
Длительность 60 минут
Стоимость 7000 руб.
- Двойной экстазДля тех, кто ищет глубокие и насыщенные впечатления, наши мастера предоставляют возможность погрузиться в двойное удовольствие.
Длительность 70 минут
Стоимость 13000 руб.
- Ангел и демонЭто уникальная программа, которая предоставит Вам возможность погрузиться в два абсолютно разных мира.
Длительность 90 минут
Стоимость 20000 руб.
- Бескрайнее наслаждение
Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.
Длительность 90 минут
Стоимость 10000 руб.
-
-
- Соблазн
Глубокая связь и страстная любовь между мужчиной и женщиной — это вечное искусство.
Длительность 60 минут
Стоимость 12000 руб.
- Ангел и демонЭто уникальная программа, которая предоставит Вам возможность погрузиться в два абсолютно разных мира.
Длительность 90 минут
Стоимость 20000 руб.
- Бескрайнее наслаждение
Только самые отвязные девчонки способны на самые глубокие поцелуи. Если вы с такими еще не знакомы, вам давно пора оказаться на «Бесконечном экстазе». Во время близкого общения с мастером внутри у вас будут бушевать ураганы и взрываться фейерверки.
Длительность 90 минут
Стоимость 10000 руб.
- ГоспожаТолько представьте: вы оказываетесь полностью в руках (и не только) своей повелительницы. Она унижает вас, подчиняет себе, доминирует и распоряжается вашим телом.
Длительность 100 минут
Стоимость 23000 руб.
- Калигула
Программа для тех, кто привык получать максимум удовольствия, даже если ограничен во времени.
Длительность 90 минут
Стоимость 17000 руб.
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- Двойной экстазДля тех, кто ищет глубокие и насыщенные впечатления, наши мастера предоставляют возможность погрузиться в двойное удовольствие.
Длительность 70 минут
Стоимость 13000 руб.
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- Жгучий админ
Если вас непреодолимо влекут тайны чарующих соблазнительниц из нашего клуба, но вы не уверены, что готовы зайти слишком далеко, для вас есть пробный лайтовый вариант.
Длительность 60 минут
Стоимость 10000 руб.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Фантазии каждого гостя индивидуальны. И если ваши пристрастия выходят за пределы любой нашей стандартной программы, вы смело можете дополнить ее под себя.
Длительность
Стоимость 1000 руб.
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Лучшие мастера салона
Отзывы о нас
- Сафи, 24 года
Вернусь еще!
- Сафи, 24 года
Девушка огонь. Время с ней летит незаметно. Красивая, умная и очень талантливая.
- Сафи, 24 года
Активная и раскрепощенная, вытворяет такие штуки...
- Адель, 22 года
Супер детка!
- Илина, 19 лет
всё девочки очень классные, красивые.
Коротко о главном
О салоне
Наши мастера салона всегда к Вашим услугам
Опытные мастера салона «БАРСУКЪ» готовы снять напряжение самыми страстными способами. Переступив порог нашего эротического салона, вы попадете в нежные ручки наших девушек, которые с первых минут заставят вас забыть обо всем. Магические программы в исполнении эротичных массажисток позволят вам с головой окунуться в мир незабываемого наслаждения.
Наши девушки устроят для вас настоящий праздник! После сеанса релаксации вы почувствуете невероятный прилив сил и желания. Можете не сомневаться - ваша уверенность в себе взлетит до небывалых высот.
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